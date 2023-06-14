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НовостиОбщество14 июня 2023 8:23

В Ростовской области сотрудники таможни обнаружили некачественную аудиоэлектронику

Сейчас проводятся проверочные мероприятия
Ирина МЕЛЬНИЧЕНКО
Таможенники обнаружили более 1000 предметов без документов, подтверждающих их оригинальность.

Таможенники обнаружили более 1000 предметов без документов, подтверждающих их оригинальность.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области, в Аксае, благодаря контролю сотрудников таможни была выявлена некачественная бытовая техника и аксессуары. Об этом сообщает пресс-служба Ростовской таможни.

- Должностные лица отдела контроля за ввозом и оборотом товаров службы таможенного контроля после выпуска товаров Ростовской таможни совместно с представителями Волго-Донской транспортной прокуратуры провели таможенный осмотр площадей одного из аксайских магазинов, – рассказали в ведомстве. – В ходе чего и были выявлены нарушения.

Таможенники обнаружили более 1000 предметов без документов, подтверждающих их оригинальность. Кроме того, при товарах не было сертификатов о соответствии. Не имел предприниматель и других правоустанавливающих документов.

В результате из магазина изъяли аксессуары и чехлы для телефонов, а также аудиоэлектронику. На данный момент ведется проверка.

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