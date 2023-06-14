В Ростовской области сотрудники таможни обнаружили некачественную аудиоэлектронику

Таможенники обнаружили более 1000 предметов без документов, подтверждающих их оригинальность. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области, в Аксае, благодаря контролю сотрудников таможни была выявлена некачественная бытовая техника и аксессуары. Об этом сообщает пресс-служба Ростовской таможни.

- Должностные лица отдела контроля за ввозом и оборотом товаров службы таможенного контроля после выпуска товаров Ростовской таможни совместно с представителями Волго-Донской транспортной прокуратуры провели таможенный осмотр площадей одного из аксайских магазинов, – рассказали в ведомстве. – В ходе чего и были выявлены нарушения.

Таможенники обнаружили более 1000 предметов без документов, подтверждающих их оригинальность. Кроме того, при товарах не было сертификатов о соответствии. Не имел предприниматель и других правоустанавливающих документов.

В результате из магазина изъяли аксессуары и чехлы для телефонов, а также аудиоэлектронику. На данный момент ведется проверка.

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