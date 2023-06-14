В Ростовской области прокуратура обжаловала приговор экс-начальнику колонии

Суд посчитал доказанным только один эпизод по уголовному делу. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Ростовской области прокуратура обжаловала в апелляционной инстанции приговор суда бывшему врио руководителя исправительной колонии № 1 ФСИН России, которого признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили в Красносулинском городском суде.

— 13 июня, в последний отведенный сроком день, зверевская городская прокуратура обжаловала приговор суда, — сообщили в суде.

Отметим, что 29 мая Красносулинский городской суд признал виновным экс-руководителя колонии в злоупотреблении должностными полномочиями по части 1 статьи 285.4 УК России и назначил ему наказание в виде штрафа 572 121 рубля (это его годовая зарплата) и запрета занимать руководящие должности на два года.

Правоохранители считают, что врио начальника колонии злоупотреблял своим положением при определении поставщика продуктов. Изначально ему вменяли три эпизода по уголовному делу. Но суд счел доказанным только один эпизод.

Напомним, в январе в Ростовской области экс-начальника колонии осудили за превышение должностных полномочий и изготовление оружия. С 2021 по 2022 годы заключенные для него изготавливали холодное оружие.

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