В Ростове в 2024 году проведут благоустройство четырех скверов

В скверах обновят освещение и уделят особое внимание озеленению. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростове в 2024 году будут благоустроены четыре сквера в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщается на сайте администрации города.

- Начался прием предложений от ростовчан по благоустройству четырех общественных территорий, которые набрали максимальное число голосов в ходе Всероссийского голосования в рамках федерального проекта. В списке четыре сквера: «Мелиораторов», «Пионерский», имени Оганова и сквер на проспекте Буденновском, 2, – рассказал глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.

В скверах появится новое покрытие. В них обновят освещение и уделят особое внимание озеленению. Конечно же, установят лавочки и урны, а также другие малые архитектурные формы.

Это так называемый минимальный перечень работ. Он может быть расширен по желанию ростовчан. Горожане могут предложить проложить велодорожки или построить площадки для выгула собак. А может, жители донской столицы продемонстрируют свои дизайнерские решения для отдельных зон скверов – они тоже могут воплотиться в жизнь.

Любые предложения принимаются до 19 июня. В администрациях районов города их ждут в письменном виде. В Департамент ЖКХ и энергетики Ростова предложения следует направлять на адрес электронной почты: blag61@mail.ru.

Защиту дизайн-проекты пройдут в июле, а победители станут известны в декабре.

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