Реализация ипотеки в 2023 году по стране по прогнозам впервые превысит 6 трлн рублей

Ипотечный рынок продолжает расти, несмотря на потрясения. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По прогнозам экспертов, заемщики впервые могут оформить кредиты на сумму свыше 6 трлн рублей в текущем году. Это на треть больше, чем годом ранее. Данными поделился заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в рамках ПМЭФ-2023.

Эксперты считают, что с января по июнь банки выдадут россиянам кредитов на 2,9 трлн рублей займов. Такая сумма более чем в 1,5 раза превысит показатели того же периода 2022 года и на 9% — 2021 года. В первом полугодии объем ипотечного портфеля увеличится на 9,5% и составит 16,6 трлн рублей.

В банке пришли к выводу, что рынок продолжает расти, несмотря на ужесточение регулирования. Это происходит за счет интереса населения к частному строительству, льготных программ и поддержки социальных категорий населения. При этом спросом больше будет пользоваться вторичная недвижимость, а не новостройки. Снижение интереса происходит на фоне ухода от так называемых «околонулевых» программ.

— В прошлом году ипотечный рынок, как и другие отрасли экономики, столкнулся с достаточно серьезными потрясениями. Однако сегмент жилищного кредитования достаточно быстро восстанавливается, и уже в этом году мы ждем нового рекорда продаж. Люди стремятся улучшать жилищные условия, и ипотека в этом вопросе для них – по-прежнему главный финансовый инструмент, — прокомментировал Анатолий Печатников.

По его словам, ВТБ в этом году планирует ипотечные кредиты на сумму 1,3 трлн рублей. Это на 37% превысит результаты прошлого года и на 11% — рекордного 2021 года.