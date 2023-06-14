В районе РГУПСа в Ростове ограничат движение

Ограничение будет действовать с 1 июля до 30 октября. Фото: Дмитрий Кутепов

Департамент автомобильных дорог Ростова предупредил автомобилистов об ограничении движения транспорта по переулку Ашхабадскому в районе РГУПСа.

Ограничение будет действовать с 1 июля до 30 октября в переулке Ашхабадском от здания № 1А до здания № 2А.

Там будут перекладывать инженерные коммуникации.

С 12 по 28 июля ограничат проезд по улице Маркова от улицы Бондаренко до переулка Озимого, а также по переулку Озимому от улицы Локомотивной от переулка Озимого до переулка Приволжского.

С 17 июля по 17 августа — по улице Текучева от проспекта Буденновского до переулка Приволжского.

С 29 июля по 17 августа — по улице Текучева от переулка Приволжского до путепровода.

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