Минприроды Ростовской области проверит информацию о гибели рыбы в реке Быстрой

Очевидцы сообщили, что рыба погибла из-за сброса нечистот из канализации. Фото: Олег ЗОЛОТО

Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области проверит информацию о массовой гибели рыбы в реке Быстрой в Морозовском районе.

Очевидцы отметили, что это произошло 13 июня из-за сброса нечистот из канализации. Вода стала мутной и появилась на ней пена.

Сейчас инспекторы минприроды на месте выясняют точную причину замора рыбы, а также кто в этом виновен. Также они сообщили о случившемся в Азово-Черноморское управление Росрыболовства, чтобы те взяли пробы воды и определили причину гибели рыбы.

Напомним, в Ростовской области проведут дноуглубительные работы морской части Азово-Донского канала. 25,3 километра его морской части будет иметь глубину 4,1 метра.

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