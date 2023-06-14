В Сочи пройдет деловой форум на тему развития индустрии гостеприимства

Ирина Ткаченко, заместитель Председателя Юго-Западного банка Сбербанка. Фото: Антон Курашенко

15 июня в Сочи стартует южный этап масштабного форума СберБизнес | Live. Его темой станет индустрия гостеприимства - одно из самых быстрорастущих направлений деловой активности на Юге России и Северном Кавказе.

В мероприятии примут участие представители делового сообщества, профильные эксперты и успешные предприниматели, готовые поделиться опытом эффективного использования актуальных бизнес-сервисов.

- Юго-Западный банк уже накопил серьезный опыт проведения региональных этапов форума. Вместе с тем, на протяжении трех последних лет туристическая отрасль является для нас одним из ключевых сегментов бизнеса. И сегодня мы абсолютно не случайно делаем акцент форума именно на индустрии гостеприимства. ЮФО и СКФО – активные участники национального проекта «Туризм», предусматривающего развитие как непосредственно курортной сферы, так и создание инфраструктуры развития туристических кластеров. Вместе с органами власти краев и республик мы видим одну из своих главных бизнес-задач в поддержке реализации огромного и уникального рекреационного потенциала регионов, - рассказала заместитель Председателя Юго-Западного банка Сбербанка Ирина Ткаченко.

Отметим, сегодня на Юге России и Северном Кавказе банк обслуживает более трети санаторно-курортного рынка.

На предстоящем форуме в Сочи на примере реальных кейсов двух южных туристических компаний эксперты актуализируют наиболее перспективные направления турбизнеса. Будут подниматься и такие темы, как финансы, маркетинг, команда.

По словам Ирины Ткаченко, многие инструменты - лайфхаки, которые будут показаны, можно сразу использовать на практике.