Расписание электричек «Ростов — Таганрог» на пять дней изменят

График работы электричек изменят из-за ремонта на железной дороге. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 19 по 23 июня пять электричек «Ростов — Таганрог» будут ходить по временному графику, при этом изменения не коснутся их остановок. Об этом сообщили в областном минтрансе.

Электропоезд № 6510, отправляющийся из Ростова в 18.45 будет приходить на старый вокзал Таганрога с трехминутной задержкой — в 20.28. Все остальные остановки — по графику.

Поезд № 6090 будет отходить из Ростова в 19.46 — на семь минут раньше. К станции Морской он будет приходить также на семи минут раньше.

Поезд № 6084 будет отходить из Ростова на 17 минут позже обычного графика — в 20.42. И прибывать в Таганрог на старый вокзал на 17 минут позже — в 22.40.

Поезд № 6521 будет оправляться из Таганрога со старого вокзала на 56 минут раньше — в 20.02. На вокзале «Таганрог-Пассажирский» он будет в 20.13 (-55 минут). На станции Морская — в 20.55 (-32 минуты) - 21.01(-27 минут), Синявская 21.43 (-1 минута) и далее по графику.

Напомним, что с 1 июля по 30 октября в Ростове из-за перекладки инженерных сетей введут ограничение движения транспорта по переулку Ашхабадскому в районе РГУПСа.

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