После шторма купаться в море еще запрещено. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Власти Сочи рассказали, когда откроются пляжи после подтопления. Об этом сообщают наши коллеги из «КП - Кубань».

Из-за разлива реки в Хостинском районе закрыли городские пляжи. Жителям и туристам строго запретили плавать во избежание несчастных случаев. Отметим, что непогода накрыла город около 4 часов утра 14 июня. Из-за чего река Мацеста вышла из русла. Вода затопила дома и несколько офисных помещений. Власти приняли решение закрыть все пляжи в Сочи. Подтопленными территории мониторят спасатели.

Мэр города сообщил, что пляжи начнут работать, когда улучшатся погодные условия.

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