В Ростовской области два угольных предприятия сменили владельца

В 2021 году шахты добыли около 3,5 миллиона тонн угля. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области два угольных предприятия — шахтоуправление «Обуховская» и АО «Донской антрацит» — в очередной раз сменили собственника, сообщает «КоммерсантЪ».

Теперь они принадлежат «СБК Премьер», которая раньше принадлежала «Сбербанку», а сейчас информация о ее собственниках не разглашается.

Напомним, раньше угольные предприятия принадлежали энергохолдингу «ДТЭК» украинского бизнесмена Рината Ахметова.

В 2021 году шахты «Обуховская» и «Донской антрацит» добыли около 3,5 миллиона тонн угля. Выручка от него составила 2,8 миллиарда рублей для «Донского антрацита» и 13 миллиардов рублей для «Обуховской» шахты. А в феврале 2022 года в шахте «Обуховская» произошло обрушение.

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