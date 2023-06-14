В Ростовской области директор предприятия попал под суд за то, что не платил налоги

Предприниматель недоплатил налоги в 3 миллиона рублей. Фото: Даниил ОПАРИН

В Ростовской области директора предприятия будут судить за то, что он скрывал средства от налоговой. Следственный комитет России по региону завершил расследование по делу, сообщается пресс-службой ведомства.

- Директор коммерческой организации, специализирующейся на производстве строительных металлических конструкций, обвиняется в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, – сообщают следователи.

Деньги «ушли в тень» в 2021 году. Вместо того, чтобы направить средства на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве, предприниматель пустил их на то, чтобы рассчитаться с контрагентами. Таким образом в казну не были отчислены налоги в 3 миллиона рублей.

На такую же сумму наложен арест на имущество бизнесмена и организации. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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