В Ростове на улице Киргизской столкнулись внедорожник Land Cruiser Prado и Audi

Столкновение автомобилей произошло на нерегулируемом перекрестке. Фото: пресс-служба ГИБДД РО.

Сегодня, 14 июня, в Ростове на улице Киргизской столкнулись два автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД РО.

- По предварительным данным, в 9:20 в районе дома 26 по улице Киргизской в Ростове 54-летний водитель, управляя автомобилем «Тойота Ленд Крузер Прадо» и двигаясь по этой же улице со стороны переулка Сальского в направлении переулка Беломорского, допустил столкновение с автомобилем «Ауди а6», за рулем которого находился 38-летний водитель, - пояснили в ведомстве.

Audi двигался во встречном направлении. Столкновение произошло на нерегулируемом перекрестке, когда водитель внедорожника Land Cruiser Prado поворачивал налево.

Оба водителя пострадали. Их направили в больницу. Полицейские выясняют все детали произошедшего.

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