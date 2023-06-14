Бизнесмена из Новочеркасска осудили за обман Нововоронежской АЭС

Мужчина подделал паспорта качества на свою продукцию. Фото: Артем КИЛЬКИН

В городе Новочеркасске Ростовской области суд признал виновным директора торгового дома «Электромаш», который поставил некачественное оборудование на Нововоронежскую атомную электростанцию. Об этом сообщили в региональной пресс-службе ФСБ России.

— Директор организовал поставку некачественных приборов радиационного контроля и спектроанализаторов, — отметили в ФСБ.

При этом, как установили в суде, он еще и подделал паспорта качества на свою продукцию. Фактически приборы были некачественные.

За покушение на мошенничество и неправомерный оборот средств платежей суд приговорил мужчину пяти годам лишения свободы и штрафу 200 тысяч рублей. Отметим, что у него еще есть время обжаловать приговор суда.

Напомним, что следком начал доследственную проверку из-за травмирования троих рабочих во время пожара на Новочеркасской ГРЭС.

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