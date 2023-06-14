Житель Дагестана украл школьницу, чтобы на ней жениться

Девушку силой затащили в машину
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Житель Дагестана украл несовершеннолетнюю девушку, чтобы на ней жениться. Об этом сообщает «КП – Ставрополь».
Парень решил, что ему пора остепениться и найти жену. Ему приглянулась местная девушка. Однако возраст школьницы ничуть не смутил его. Он договорился с друзьями о «краже невесты». Вечером они подъехали к дому девушки. Один из товарищей «жениха» выманил ее на улицу, а затем ее резко затащили в автомобиль. Несмотря на сопротивление девушки, парни отвезли ее в дом родной сестры «жениха». В этот момент родители школьницы забили тревогу и обратились в полицию. Злоумышленников быстро нашли.
- Брат и друзья парня обзавелись собственными уголовными делами, их судьба все еще решается. Сам зачинщик тем временем добился особого порядка рассмотрения дела, - сообщает издание.
Отметим, что сам парень получил минимальный срок. Суд решил считать его наказание условным.
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