Житель Дагестана украл школьницу, чтобы на ней жениться

Девушку силой затащили в машину Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Дагестана украл несовершеннолетнюю девушку, чтобы на ней жениться. Об этом сообщает «КП – Ставрополь».

Парень решил, что ему пора остепениться и найти жену. Ему приглянулась местная девушка. Однако возраст школьницы ничуть не смутил его. Он договорился с друзьями о «краже невесты». Вечером они подъехали к дому девушки. Один из товарищей «жениха» выманил ее на улицу, а затем ее резко затащили в автомобиль. Несмотря на сопротивление девушки, парни отвезли ее в дом родной сестры «жениха». В этот момент родители школьницы забили тревогу и обратились в полицию. Злоумышленников быстро нашли.

- Брат и друзья парня обзавелись собственными уголовными делами, их судьба все еще решается. Сам зачинщик тем временем добился особого порядка рассмотрения дела, - сообщает издание.

Отметим, что сам парень получил минимальный срок. Суд решил считать его наказание условным.

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