В Крыму мужчина из ревности зарезал бывшую жену

Местный житель полностью признал вину и написал явку с повинной Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Крыму местный житель предстанет перед судом. Как сообщил «КП – Крым», 43-летнего мужчину обвиняют в убийстве бывшей супруги.

По версии следствия, причиной стала ревность. Некоторое время назад возлюбленная подала на развод. Мужчина подписал все необходимые документы, но никак не мог смириться с расставанием.

Он приревновал женщину к новому избраннику. Когда 4 марта мужчина изрядно выпил, то решил покончить со всем раз и навсегда. Он взял кухонный нож и пришел в спортивное учреждение, где занимался их сын. Там подкараулил любимую и несколько раз ударил ее ножом. От полученных травм экс-жена скончалась на месте ЧП.

Как выяснилось, накануне крымчанин разбил лобовое стекло машины мужчины, с которым встречалась бывшая супруга.

Горожанин признал свою вину и написал явку с повинной. Двое детей бывшей супружеской пары будут жить с родственниками погибшей женщины. Фигуранта отправили в СИЗО. Уголовное дело направили в суд.

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