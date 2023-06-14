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НовостиОбщество14 июня 2023 18:19

В Таганроге для музейной экспозиции в доме Чехова выделят 18,9 млн рублей

За эти деньги нужно воссоздать картину жизни известного писателя
Лейла МИРИШОВА
Подрядчику необходимо до 20 декабря текущего года воссоздать картину жизни Антона Чехова.

Подрядчику необходимо до 20 декабря текущего года воссоздать картину жизни Антона Чехова.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Таганроге ищут подрядчика, который займется музейной экспозицией в доме Чехова. Соответствующая информация появилась на сайте Госзакупок.

Экспозицию планируется организовать в доме отца писателя, который находится на улице Розы Люксембург. На эти цели выделят 18,9 млн рублей. Заказчиком выступает таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник.

Подрядчику необходимо до 20 декабря текущего года воссоздать картину жизни Антона Чехова.

Победителя аукциона определят 4 июля.

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