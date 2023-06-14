В Таганроге для музейной экспозиции в доме Чехова выделят 18,9 млн рублей

Подрядчику необходимо до 20 декабря текущего года воссоздать картину жизни Антона Чехова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Таганроге ищут подрядчика, который займется музейной экспозицией в доме Чехова. Соответствующая информация появилась на сайте Госзакупок.

Экспозицию планируется организовать в доме отца писателя, который находится на улице Розы Люксембург. На эти цели выделят 18,9 млн рублей. Заказчиком выступает таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник.

Подрядчику необходимо до 20 декабря текущего года воссоздать картину жизни Антона Чехова.

Победителя аукциона определят 4 июля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове отреставрировали дом барона Врангеля

Как выглядит дом Врангеля после реставрации: фото внутри и снаружи

(Подробности)