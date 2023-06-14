В Таганроге для музейной экспозиции в доме Чехова выделят 18,9 млн рублей

Подрядчику необходимо до 20 декабря текущего года воссоздать картину жизни Антона Чехова.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Таганроге ищут подрядчика, который займется музейной экспозицией в доме Чехова. Соответствующая информация появилась на сайте Госзакупок.
Экспозицию планируется организовать в доме отца писателя, который находится на улице Розы Люксембург. На эти цели выделят 18,9 млн рублей. Заказчиком выступает таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник.
Подрядчику необходимо до 20 декабря текущего года воссоздать картину жизни Антона Чехова.
Победителя аукциона определят 4 июля.
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