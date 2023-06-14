В Ростове частично восстановили электричество, отключенное из-за пожара на ГРЭС

В Ростове частично восстановили подачу электричества Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове частично восстановили подачу электричества, прекращенную из-за ЧП на Новочеркасской ГРЭС. По информации АО «ДонЭнерго», потребителям включили свет.

Напомним, массовое отключение электричества началось из-за пожара в тепловой электростанции на Багаевском шоссе, 10. Около 13:40 там произошло возгорание в машинном зале между пятым и шестым энергоблоками. Пламя охватило порядка 200 квадратных метров. С огнем боролись больше полусотни спасателей на нескольких десятках единиц спецтехники. Полностью потушить возгорание удалось через три часа.

В результате ЧП пострадали три сотрудника. Их госпитализировали. Еще 150 человек, трудившихся в ГРЭС, эвакуировали.

Новочеркасская электростанция снабжает электричеством сотни тысяч потребителей. Когда работу ГРЭС остановили, по всему региону начались перебои с электричеством. Теперь ситуацию стабилизировали и восстановили подачу электроэнергии.

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(Подробности)