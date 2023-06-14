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НовостиОбщество14 июня 2023 19:32

Летом 2023 года более 300 жителей Таганрога призовут в армию

Срочников не станут отправлять в зону спецоперации
Лейла МИРИШОВА
Срочников не станут отправлять в зону спецоперации

Срочников не станут отправлять в зону спецоперации

Фото: Мария ЛЕНЦ

Более 300 жителей Таганрога отправятся в армию летом 2023 года. Об этом сообщила Таганрогская правда со ссылкой на военкома приморского города Андрея Першина.

На Дону продолжается весенняя призывная кампания. Пока на службу ушли только 10% запланированных призывников. Основной части повестки придут в конце июня. Это позволит студентам техникумов и колледжей окончить учебу и получить дипломы.

Более 300 жителей Таганрога отправятся в армию в период с 20 июня по 10 июля. При этом все призывники не попадут в зону спецоперации.

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