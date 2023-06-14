Летом 2023 года более 300 жителей Таганрога призовут в армию

Срочников не станут отправлять в зону спецоперации Фото: Мария ЛЕНЦ

Более 300 жителей Таганрога отправятся в армию летом 2023 года. Об этом сообщила Таганрогская правда со ссылкой на военкома приморского города Андрея Першина.

На Дону продолжается весенняя призывная кампания. Пока на службу ушли только 10% запланированных призывников. Основной части повестки придут в конце июня. Это позволит студентам техникумов и колледжей окончить учебу и получить дипломы.

Более 300 жителей Таганрога отправятся в армию в период с 20 июня по 10 июля. При этом все призывники не попадут в зону спецоперации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области мужчин пригласили нести службу по контракту

Ростовчан в возрасте до 50 лет пригласили нести военную службу по контракту

(Подробности)