В Ростове 15 июня будет пасмурно и +26 градусов

Весь день в городе будет пасмурно Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону синоптики прогнозируют пасмурную погоду. Об этом сообщили на сайте «Гисметео».

В четверг, 15 июня, в донской столице весь день будет пасмурно. Днем воздух прогреется до +24…+26 градусов. Вечером столбики термометров опустятся до +21 градуса. Порывы ветра достигнут восьми метров в секунду. Осадков в этот день не ожидается.

Отметим, что в пятницу в городе ожидаются дожди.

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(Подробности)