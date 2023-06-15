В Ростовской области нашли без вести пропавшего 44-летнего мужчину

Дончанин не выходил на связь с близкими больше пяти дней. Фото: НАДАЛИНСКИЙ Станислав

В Новошахтинске нашли живым пропавшего 44-летнего мужчину. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Мужчина не выходил на связь с близкими с 11 июня. Родственники пытались найти его самостоятельно, но все попытки были тщетны. Тогда они обратились с заявлением в полицию и к волонтерам. Его удалось найти спустя четыре дня.

Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает. Родственники поблагодарили всех, кто помогал в поисках дончанина.

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