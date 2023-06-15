После пожара на Новочеркасской ГРЭС ввели в эксплуатацию третий энергоблок

Сейчас энергосистема Ростовской области работает в штатном режиме. Фото: правительство области.

Сегодня, 15 июня, в 4.07 ввели в эксплуатацию третий энергоблок Новочеркасской ГРЭС, сообщил замгубернатора Ростовской области Игорь Сорокин.

— В настоящее время энергосистема региона работает в штатном режиме. Введенный энергоблок уже поставляет электроэнергию потребителям, — отметил Игорь Николаевич.

Напомним, что вчера днем на крыше шестого энергоблока Новочеркасской ГРЭС вспыхнул пожар, охватив 200 кв метров площади. Из-за этого работу всех энергоблоков станции приостановили, всех эвакуировали. В пожаре пострадали трое рабочих.

Пожар на станции привел к тому, что на несколько часов в Ростовской области без света остались более 300 тысяч человек. Эту проблему решили за счет перераспределения электроэнергии из соседних регионов и вводу дополнительных мощностей генерации. При этом производства на некоторое время стали меньше потреблять электроэнергии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Власти Ростовской области опубликовали памятку, что делать при обнаружении беспилотника

Прежде всего, власти рекомендуют не паниковать и спрятаться в помещении или укрыться под деревьями (подробности)