Итоги всероссийской акции "Неделя без турникетов" подвела Лидия Новосельцева

Зампредседателя регионального отделения «Союза машиностроителей» Лидия Новосельцева подвела итоги федеральной акции. Фото: Сергей Казьмин

Озвучены итоги общероссийской ежегодной акции «Неделя без турникетов». Ее цель - формирование системы ранней профориентации подростков и молодежи. В этом году в акции приняли участие 43 организации, в том числе – предприятия машиностроительной отрасли и учебные заведения Ростовской области.

Цель акции – помочь молодежи определиться с будущей профессией. Фото: Сергей Казьмин

Очными и онлайн мероприятиями акции было охвачено более 30 тысяч человек. Активность проявляли как постоянные участники профориентационной деятельности, так и новые предприятия.

- На протяжении последних лет Ростовское региональное отделения «Союза» является безусловным лидером по количеству вовлеченных школьников и учащейся молодежи в мероприятия «Недели без турникетов». Работа по профориентации строится региональным отделением на системном уровне в связке детский сад - школа - ВУЗ - предприятие. Предприятия машиностроительной отрасли проводят профориентационные акции, адаптированные для нашей молодежи, практически круглый год, - отметила зампредседателя Ростовского регионального отделения «Союза машиностроителей России» Лидия Новосельцева.