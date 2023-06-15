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НовостиОбщество15 июня 2023 9:27

В Новочеркасске предприниматель снес древний курган

Рядом с ним была каменная баба 12 века
Дмитрий Кутепов
Курган был приобретен у администрации города вместе с земельным участком.

Курган был приобретен у администрации города вместе с земельным участком.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В городе Новочеркасске Ростовской области предприниматель за один день снес исторический курган «Садовый», сообщил на своем ютуб-канале местный депутат Дмитрий Попов.

Курган был приобретен у администрации города вместе с земельным участком, на котором он находился. Раньше на нем еще были каменные бабы двенадцатого века, отметил депутат.

Древнее захоронение сарматского царя было обнаружено в двадцатом веке. Тогда оно было уже разграблено, но историки смогли там обнаружить ряд находок. Среди них оказались серебряная чаша для омовений и золотые украшения коня.

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