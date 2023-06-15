Банк «Центр-инвест» выпустил платежные стикеры для бесконтактной оплаты

Пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

Платежные стикеры для оплаты в «одно касание» теперь доступны для клиентов банка «Центр-инвест». Стикеры работают с использованием технологии NFC (коммуникация ближнего поля) для передачи платежной информации с наклейки, прикрепленной к мобильному устройству, на банковский терминал. Для удобства стикер рекомендуется прикреплять к задней панели смартфона для быстрой и комфортной оплаты покупок.

Стикер представляет собой полноценную замену одновременно банковской карты и платёжного приложения. На нём нет информации о карте — с его помощью можно безопасно делать покупки везде, где есть терминал для бесконтактных платежей.

Управлять платежным стикером также легко, как и обычной картой через мобильное приложение банка «Центр-инвест». Клиент может установить лимиты по операциям, ограничить онлайн операции в Интернете, отслеживать транзакции, заблокировать стикер в случае утери.

Банк предлагает два варианта стикеров:

Премиальный — выпускается бесплатно к картам Mir Supreme и Mir Supreme+

Стандартный — выпускается к остальным картам, стоимость стикера составляет 700 рублей.

Приобрести платёжный стикер «Центр-инвест» можно в офисе банка или оставить заявку на сайте.

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