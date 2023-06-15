На ПМЭФ-2023 с новыми инициативами по госпрограмме ипотеки для молодежи выступил ВТБ

ВТБ выступил с несколькими инициативами, которые сделают жилищное кредитование более востребованным у молодежи. Фото: Валерий Звонарев

В рамках разработки госпрограммы ипотеки для молодежи ВТБ выступил с несколькими инициативами, которые сделают жилищное кредитование более востребованным у россиян в возрасте от 20 до 35 лет. Банк считает необходимым запустить для них софинансируемые государством вклады, которые затем можно использовать в качестве первого взноса, а на время стройки нового жилья – помогать им субсидией на аренду. Об этом в ходе ПМЭФ-2023 заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

- Банк считает абсолютным приоритетом адресную поддержку населения с фокусом льготных условий на отдельных категориях. Особенно это актуально в случае завершения общей программы господдержки в 2024 году. По аналогии с предложением помогать семьям с детьми и создать в России «детские депозиты» мы предлагаем рассмотреть новый инструмент – специальные вклады для молодых специалистов. Это может быть специальный счет с ежемесячным софинансированием государства, например, до 50% взноса. Такой продукт позволит молодым людям уверенно планировать будущее и рассчитывать на достойное качество жизни. По оценке банка, подобным инструментом могут пользоваться до 100 тысяч россиян ежегодно, – прокомментировал он.

Средняя заработная плата молодых людей находится на уровне 40 тысяч рублей. Учитывая среднюю стоимость квадратного метра, для покупки в ипотеку жилья площадью 40 кв. м. молодым специалистам требуется копить на первый взнос не менее трех лет. В результате при попытке решить свой квартирный вопрос и для формирования первого взноса по ипотеке клиенты зачастую вынуждены оформлять потребительские кредиты. Сегодня первоочередной задачей могла бы стать поддержка государства в части формирования стартового капитала для решения квартирного вопроса.

- Софинансирование взносов по вкладу – не единственный вариант возможной поддержки молодежи. Другим инструментом может стать субсидирование аренды жилья на время формирования начального капитала. В качестве дополнительной помощи может применяться и снижение ставки по ипотеке в случае рождения у заемщика двух и более детей или при покупке квартиры большой площади, – добавил Анатолий Печатников.