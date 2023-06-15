Искусственный интеллект и технологии от билайн помогут развивать транспорт в Ростовской области

Фото: пресс-служба билайн.

15 июня в ходе Петербургского Международного Экономического Форума билайн и правительство Ростовской области заключили соглашение о сотрудничестве с целью развития цифровой экономики на территории региона.

Документ был подписан губернатором Ростовской области Василием Голубевым и президентом ПАО «ВымпелКом» Рашидом Исмаиловым.

Договоренности предусматривают совместную работу по развитию телекоммуникационной инфраструктуры, а также использование новых технологий и сервисов для повышения инвестиционной привлекательности региона.

В частности, применение искусственного интеллекта поможет в развитии транспортной инфраструктуры, увеличении туристического потока, анализа миграции трудового населения. Компания планирует сотрудничать с властями региона для внедрения элементов «умного города».

билайн также готов предоставить доступ к своим решениям и наработкам в сфере информационной безопасности, в том числе для защиты от DDoS1 атак, M2М сервисам, таргетированным смс-рассылкам.

Коме того, билайн продолжит развивать сеть и улучшать качество связи на территории Ростовской области.

В 2021-2022 годах инвестиции в строительство новых базовых станций и модернизацию инфраструктуры в Ростовской области составили более 2,8 млрд рублей.

По итогам 2022 года в 1,6 раза выросла сеть 4G, обеспечивающая скоростной мобильный интернет. На всей территории области был проведен рефарминг - перераспределение частот и расширение полосы для пропуска интернет-трафика (2100 МГц). В результате скорость мобильного интернета за последние два года выросла в 2 раза (по сравнению с декабрем 2020 года).

1 Distributed Denial of Service — распределенный отказ в обслуживании.