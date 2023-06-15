В Новочеркасске суд приостановил деятельность одной из церквей

Церковь сможет возобновить работу после устранения нарушения. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Новочеркасский городской суд приостановил деятельность «Церкви Иисуса Христа святых последних дней» из-за нарушения пожарной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Требование прокуратуры было удовлетворено.

— Деятельность религиозной организации приостановили до устранения нарушения, — отметили в суде.

Сотрудники надзорного ведомства нашли в здании проблемы с наличием эвакуационных выходов.

Напомним, что в Новочеркасске предприниматель снес древний скифский курган, рядом с которым располагалась каменная баба двенадцатого века. Древнее захоронение ему досталось при выкупе участка, на котором оно располагалось.

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