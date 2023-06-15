Расширение доступных стран для трансграничных переводов озвучили ВТБ в рамках ПМЭФ-2023

До конца этого года ВТБ увеличит число доступных стран для трансграничных переводов розничных клиентов. Фото: пресс-служба ВТБ

До конца этого года ВТБ увеличит число доступных стран для трансграничных переводов розничных клиентов с 11 до 25. Ключевыми направлениями станут Индия и Турция. Об этом заявил заместитель президента – председателя правления банка Анатолий Печатников в рамках ПМЭФ-2023.

- Банк активно развивает направление трансграничных переводов в «мягких» валютах, которые стали одним из основных трендов новой экономики России. За неполный год с момента запуска сервиса мы открыли более 10 коридоров, которые максимально востребованы нашими клиентами. Число трансграничных переводов растет кратно и будет увеличиваться. Мы продолжаем готовить инфраструктурное решение, которое упростит финансовое сообщение между странами. Ключевыми направлениями в перспективе этого года станут Индия и Турция, с которыми у нашей страны налажены партнерские отношения, и куда сейчас направляется туристический поток. Мы уверены, что новый сервис будет максимально востребован у клиентов, планирующих как деловые поездки в эти регионы, так и отдых там, – сообщил он.

Отметим, банк постоянно расширяет географию трансграничных переводов. Сегодня розничные клиенты могут перевести деньги за рубеж в 11 стран. К концу года число доступных направлений вырастет в 2,5 раза, в том числе за счет переводов в Индию и Турцию. Сценарий трансграничных транзакций в индийских рупиях и турецких лирах будет идентичен текущим операциям по реквизитам в национальных валютах.

Отметим, что за пять месяцев этого года розничные клиенты банка совершили более 66 тысяч переводов за рубеж, что в 2,5 раза превышает результат за январь-май прошлого года. В целом по итогам 2023 года банк прогнозирует трехкратный рост числа таких операций.