Герман Греф: «Искусственный интеллект — инструмент, чтобы становиться лучше и создавать конкурентоспособную экономику и государство»

От достоверности и удобства формата использования данных напрямую зависит качество государственных решений. Фото: Оксана ЗУЙКОВА

Роль человека и автоматических систем в принятии решений обсудили на панельной сессии «Госуправление: между людьми и данными». От достоверности и удобства формата использования данных напрямую зависит качество государственных решений. Участники обсудили, что важнее — кадры или система получения этих данных.

Мэр Москвы Сергей Собянин пояснил, что в Москве существует традиционная система госуправления, основанная на потребностях граждан. В столице активно используют новейшие технологии, но доминирующее значение в управлении имеет человек.

Заместитель председателя правительства России, руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко согласился, что модель управления — это инструмент и без человека работать не может. Он определил три ключевых момента в госуправлении. Это цифровизация для обработки миллионов обращений, измеримость для определения сроков и планирования, а также модель госуправления, по словам спикера, сегодня основана на больших данных, что показывает реальное состояние дел.

Председатель Правления Сбербанка Герман Греф заметил, что в госуправлении ключевые цели ставятся на политическом уровне. А в балансе между человеком и искусственным интеллектом есть две составляющие — одна часть строится на основе данных и рациональна, тем она и сильна. Но обществом нельзя управлять, не учитывая настроений — в этом человека заменить сложно и вряд ли нужно.

- Искусственный интеллект совершил большой скачок. У него появилось то, что человек считал своим главным преимуществом, — эмерджентность, способность генерировать новое. В то же время я считаю, что искусственный интеллект не надо обожествлять - это обычный инструмент, - Герман Греф. - Только человек решает, как его применять. У искусственного интеллекта нет собственных интересов и собственного целеполагания. Не нужно его бояться. Его нужно развивать и использовать, чтобы совершенствоваться самим и создавать конкурентоспособную экономику и государство.