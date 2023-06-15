В Новочеркасске супруги лишились около двух миллионов после разговора с мошенником

Аферист представился сотрудником банка Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новочеркасске супруги лишились порядка двух миллионов рублей после разговора с мошенником. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области 15 июня.

По информации ведомства, 35-летней женщине позвонили с неизвестного номера. Человек на другом конце провода представился сотрудником банка. Он поинтересовался у нее не оформляла ли она кредит в ближайшее время и сообщил, что с ее счетом происходят странные вещи. Взволнованная жительница согласилась на помощь лжесотрудника. Мошенник назвал алгоритм, который необходимо выполнить. Женщина выполнила все условия, а ее муж взял кредит по совету мошенника. Когда пара выполнила все условия, аферист перестал выходить на связь, а со счета супругов списалось около двух миллионов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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