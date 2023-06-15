Ростовская область присоединится к Всероссийской акции «Минута молчания» 22 июня

В это время будет прекращен эфир телевидения и радио Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ростовская область 22 июня примет участие в Всероссийской акции «Минута молчания». Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

По информации ведомства, акция пройдет в 12:15. Она посвящена Великой Отечественной войне. Именно 22 июня 1941 года в городах раздались сообщения а нападении Германии на СССР. Акция проводится третий год, в это время на минуту будет прекращен эфир теле и радиоэфиров, а также кабельного тв.

Напомним, что за время Великой Отечественной войны погибло больше 27 миллионов человек.

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(Подробности)