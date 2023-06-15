Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 июня 2023 16:16

Ростовская область присоединится к Всероссийской акции «Минута молчания» 22 июня

В это время будет прекращен эфир телевидения и радио
Лейла МИРИШОВА
В это время будет прекращен эфир телевидения и радио

В это время будет прекращен эфир телевидения и радио

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ростовская область 22 июня примет участие в Всероссийской акции «Минута молчания». Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

По информации ведомства, акция пройдет в 12:15. Она посвящена Великой Отечественной войне. Именно 22 июня 1941 года в городах раздались сообщения а нападении Германии на СССР. Акция проводится третий год, в это время на минуту будет прекращен эфир теле и радиоэфиров, а также кабельного тв.

Напомним, что за время Великой Отечественной войны погибло больше 27 миллионов человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области установили экран с трансляцией Вечного огня

Телевизор поставили возле мемориала в селе Неклиновского района

(Подробности)