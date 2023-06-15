Водителей Ростовской области предупредили о ливнях и сильном ветре

Автомобилистов просят быть внимательнее на дорогах
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Водителей Ростовской области предупредили о непогоде. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по региону.
По прогнозам синоптиков, непогода в регионе продлится до конца суток 15 июня. В некоторых района ожидаются ливни, гроза и град. Порывы ветра достигнут до 20 метров в секунду.
Водителям стоит быть предельно внимательными во время движения и по возможности отказаться от дальних поездок. Автомобилистов просят держать безопасную скорость и расстояние между транспортными средствами.
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