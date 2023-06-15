Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 июня 2023 17:47

Водителей Ростовской области предупредили о ливнях и сильном ветре

Автомобилистов просят быть внимательнее на дорогах
Лейла МИРИШОВА
Автомобилистов просят быть внимательнее на дорогах

Автомобилистов просят быть внимательнее на дорогах

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Водителей Ростовской области предупредили о непогоде. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по региону.

По прогнозам синоптиков, непогода в регионе продлится до конца суток 15 июня. В некоторых района ожидаются ливни, гроза и град. Порывы ветра достигнут до 20 метров в секунду.

Водителям стоит быть предельно внимательными во время движения и по возможности отказаться от дальних поездок. Автомобилистов просят держать безопасную скорость и расстояние между транспортными средствами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Под Ростовом из-за аварии на трассе М-4 «Дон» образовалась десятикилометровая пробка

Произошло это из-за ДТП с зерновозом

(Подробности)