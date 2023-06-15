Затор образовался в несколько километров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После открытия обхода Аксая на трассе образовалась пробка. Соответствующая информация появилась в приложении «Яндекс Карты».

Затор образовался в несколько километров к вечеру 15 июня. Пробка образовалась около 19 часов. Сейчас движение на трассе все еще затруднено.

Отметим, что обход Аксая открыли сегодня. Старт к движению сегодня дал президент России Владимир Путин во время онлайн-трансляции. Так, движение по обходу за легковой автомобиль стоит 300 рублей, а за большегруз – 900. Обход Аксая — это часть будущего Ростовского транспортного кольца, которое объединит 12 дорог.

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(Подробности)