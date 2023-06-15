В Азовском районе создадут промышленный экотехнопарк

Соглашение о строительстве подписали 15 июня на ПМЭФ-2023. Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

В Азовском районе планируют создать промышленный экотехнопарк. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области.

Соглашение о строительстве подписали 15 июня на ПМЭФ-2023 глава региона Василий Голубев и генеральный директор компании «Промышленный Индустриальный Центр» Игорь Пелецкий.

На территории Новоалександровского индустриального парка инвестор планирует создать экотехнопарк с промышленными и перерабатывающими предприятиями. Площадь парка составит больше 40 гектаров. На территории объекта будут располагаться комплексы по переработке строительного и вторичного сырья. Также там будут размещаться склады и логистические комплексы.

- Около 80% мы займем своими производственными мощностями: это переработка стекла, железобетона, кирпичного боя, древесины - того, что сегодня закапывается. Мы будем давать вторую жизнь стройматериалам, - поделился Игорь Пелецкий.

Отметим, что объем инвестиций в создание экотехнопарка в течение 12 лет составит 2,5 млрд рублей. Также больше 1 млрд рублей вложат в создание парка и производство до конца 2026 года. Инвестор уверяет, что благодаря этому в регионе появится 120 рабочих мест.

- Задача комплексов, которые создаются в регионе, состоит не просто в том, чтобы захоронить отходы. Я надеюсь, что все получится, мы вместе над этим поработаем, и это даст серьезный толчок для развития такой индустрии. Наши территории, города, районы станут гораздо чище. Кроме того, это создает возможности для получения дополнительных финансов для развития строительного комплекса, а через снижение себестоимости – это возможность больше строить, - отметил Василий Голубев.

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