Ростовчанам рассказали, как не отравиться шаурмой

Гастроэнтеролог советует не покупать заранее приготовленное блюдо Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителям Ростовской области рассказали, как не отравиться шаурмой. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на гастроэнтеролога, терапевта, руководителя клинического центра Алексея Парамонова.

Медик предостерег: покупать заранее приготовленную шаурму не стоит. Так, повышается риск отравления. По словам специалиста, если мясо крутится на вертеле, то маловероятно, что в нем что-то произойдет. Покупать быстрый перекус стоит в уже проверенных местах, где контроль за продуктами и сотрудниками строго соблюдается.

Также при покупке шаурмы стоит обратить внимание на запах и вкус. Причиной отравления в большинстве случаев становится стафилококк, который размножается на любой пище, которая долго хранится в тепле.

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(Подробности)