Ростовчанам назвали страшные последствия строгого воспитания детей

Чрезмерная строгость и деспотизм родителей при воспитании ребенка приводит к трудностям в его будущем Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ростовчанам рассказали о страшных последствиях строгого воспитания детей. Как сообщил NEWS.ru со ссылкой на психолога Наталью Наумову, это может стать причиной невротизма.

Чрезмерная строгость и деспотизм родителей при воспитании ребенка приводит к тому, что у него в сознательном возрасте появится страх ослушаться их. Поэтому человек станет подстраиваться под других людей, в том числе с помощью обмана - так как боится страшных последствий. Кроме того, взрослые, выросшие со строгими родителями, ищут работодателей и даже вторую половинку со схожими чертами.

В осознанном возрасте такие люди либо кем-то управляют, либо, напротив, попадают под сильное влияние других. Причина кроется в том, что они привыкли к такой системе. Если почувствуют от кого-то слабину, будут действовать как контролер или надзиратель. Если рядом окажется кто-то сильнее - сами будут в позиции жертвы. Поэтому важно не перегибать палку при воспитании детей и сохранять их права на отстаивание собственной точки зрения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовские психологи рассказали, как бороться с игровой зависимостью у детей и подростков

Специалисты дали несколько полезных советов родителям и разъяснили, на что обращать внимание

(Подробности)