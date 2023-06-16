Житель Азова пострадал, переплывая на спор Дон

Утром 15 июня компания приятелей отдыхала на городском пляже Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Азове местный житель пострадал, переплывая реку Дон. Об этом сообщили в Ростовской областной службе спасения на воде.

Утром 15 июня компания приятелей отдыхала на городском пляже. В какой-то момент один из них поспорил, что вплавь доберется до противоположного берега. Мужчина уверенно добрался до середины реки, как вдруг стал пропадать из виду, временами выныривая на поверхность. Наблюдавшие с берега друзья сразу позвонили в экстренную службу. Вскоре спасатели, дежурившие поблизости, увидели тонущего человека.

- Было заметно, что мужчина дезориентирован и уже теряет силы, - отметили в ведомстве.

Как оказалось, местный житель попал в поток сильного течения, характерного для судового хода. Спасатели вытащили из воды пловца и доставили на берег. Там у него свело судорогой ногу, но от помощи он отказался.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Во время потопа в Ростове погибла 80-летняя женщина

Несчастную нашли лежащей в ливневке

(Подробности)