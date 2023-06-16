В Ростове в Первомайском районе бойцовская собака напала на девушку

Хозяин решил отпустить питомца с поводка
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
В Ростове-на-Дону бойцовская собака покусала девушку. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.
По информации ведомства, в Первомайском районе города 34-летний мужчина выгуливал свою собаку. Хозяин решил отпустить питомца с поводка. В этот момент недалеко проходила девушка. Собака набросилась на нее. В результате ростовчанка получила травмы. Медики оказали ей необходимую помощь.
- Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе проведения проверки правоохранителями в отношении дончанина был составлен административный протокол, - сообщили в ведомстве.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ростове на Западном бродячая собака укусила маленького мальчика за лицо
Сейчас произошедшее обсуждают интернет-пользователи