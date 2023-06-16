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НовостиОбщество16 июня 2023 6:49

В Ростове в Первомайском районе бойцовская собака напала на девушку

Хозяин животного отпустил питомца с поводка
Лейла МИРИШОВА
Хозяин решил отпустить питомца с поводка

Хозяин решил отпустить питомца с поводка

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Ростове-на-Дону бойцовская собака покусала девушку. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, в Первомайском районе города 34-летний мужчина выгуливал свою собаку. Хозяин решил отпустить питомца с поводка. В этот момент недалеко проходила девушка. Собака набросилась на нее. В результате ростовчанка получила травмы. Медики оказали ей необходимую помощь.

- Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе проведения проверки правоохранителями в отношении дончанина был составлен административный протокол, - сообщили в ведомстве.

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