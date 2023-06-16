40-летнему мужчине вызвали скорую, но медики лишь констатировали его смерть. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростове в камере спецприемника обнаружили тело мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по области.

По данным полиции, ранее человек был задержан за мелкое хулиганство. Мировой суд Ленинского района назначил ему наказание в виде 15 суток ареста.

Тело арестованного обнаружили в 10.15 14 июня. На место вызвали скорую помощь. Медикам оставалось лишь констатировать смерть мужчины.

— В настоящий момент проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего, — прокомментировали в пресс-службе.

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