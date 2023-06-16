В Таганроге назначили нового замглавы по строительству и архитектуре

Чиновник имеет опыт работы в администрациях Таганрога и Неклиновского района. Фото: администрация Таганрога.

В администрации Таганрога заместителем главы по вопросам архитектуры и строительства стал Василий Романович. Об этом сообщили в горадминистрации.

До назначения Романович занимал должность заместителя председателя комитета по управлению имуществом города.

С 1998 по 2012 годы он работал в КУИ приморского города, после чего два года трудился в администрации соседнего Неклиновского района. Затем с 2014 по 2022 годы — заместителем руководителя департамента капитального строительства, эксплуатации и инфраструктуры ЮФУ.

Напомним, что до конца 2024 года в Таганроге на Неклиновском шоссе проведут рекультивацию полигона твердых бытовых отходов, который расположен на участке 40 гектаров.

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