Инвесторам станет доступна база университетских стартапов с кешбэком до 50%

Подать заявку на участие в программе смогут стартапы и бизнес-ангелы. Фото: ru.freepik.com

Сбер станет партнером федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» Минобрнауки России. На венчурном онлайн-хабе SberUnity появится база университетских стартапов, за инвестиции в которые частные инвесторы смогут получить возмещение от Фонда «Сколково». Такое соглашение на ПМЭФ подписали первый заместитель Председателя Правления бака Александр Ведяхин и Председатель Правления Фонда «Сколково» Игорь Дроздов.

Частные инвесторы по программе возмещения инвестиций в вузовские стартапы смогут возместить до половины своих вложений, но не свыше 20 миллионов рублей на проект, а в общем объеме — не более суммы уплаченного за три предшествующих года НДФЛ. Оператором программы выступает фонд «Сколково».

Подать заявку на участие в программе смогут стартапы и бизнес-ангелы, зарегистрированные на SberUnity, в личном кабинете.

- Поддержка университетского предпринимательства — одно из наших приоритетных направлений. В стенах вузов возникают стартапы с глубокими технологиями, которые нередко из-за нехватки ресурсов не могут выйти за пределы университетских инкубаторов, - говорит Александр Ведяхин. - Каждый стартап в реестре проходит отбор скаутов нашего банка и независимых экспертов Фонда, что минимизирует риски для бизнес-ангелов и особенно подходит тем из них, кто только начинает работать с инновациями.

Поток стартапов для федерального проекта — больше 500 в год обеспечит акселератор для студентов, аспирантов и научных сотрудников вузов SberStudent.

- Фонд «Сколково» является оператором программы поддержки бизнес-ангелов, инвестирующих в университетские стартапы. В свою очередь банк ищет и отбирает интересные университетские проекты. Сотрудничество откроет дополнительные возможности, чтобы бизнес-ангелы и университетские стартапы нашли друг друга, - подчеркнул Игорь Дроздов.

Программа подразумевает под университетскими стартапами компании, в которых не менее 10% долей принадлежит студентам или недавним выпускникам отечественных вузов, педагогам и научным работникам, университетской стартап-студии или самому вузу. Стартапу должно быть не больше пяти лет, а выручать он может не больше 120 млн рублей в год. Обязательна научно-технологическая составляющая и перспектива создания объектов интеллектуальной собственности.