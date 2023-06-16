В Ростове над рекультивацией свалки в Левенцовке работают 37 специалистов и 30 машин

Сейчас проводится первый этап строительства полигона. Происходит выемка и перемещение свалочных масс Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове в рекультивации полигона твердых бытовых отходов в северо-западной промзоне года участвуют 37 специалистов и задействованы 30 единиц техники. Об этом сообщается на сайте правительства Ростовской области.

– Рекультивацию выполняют по плану, в два этапа: первый – технический, второй – биологический. Сейчас выполняется первый этап: проводятся работы по выемке и перемещению свалочных масс, формированию тел центрального и восточного отвалов, – отмечают в правительстве.

По окончании работ полигон укроют защитным экраном из инертных материалов. Отходы будут надежно защищены от воды (слой защиты составит один метр ).

Добавим, что полигон построят с учетом системы дегазации, сбора фильтратов и других условий, необходимых для сохранения безопасности окружающей среды. При этом состояние воздуха с запуском полигона в действие, сообщается на сайте правительства, все равно будет анализироваться.

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