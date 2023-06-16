О возможностях видеоипотеки рассказали в рамках ПМЭФ-2023. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В рамках ПМЭФ-2023 заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников сообщил, что о готовности запуска дистанционного открытия счетов, что в свою очередь позволит оформлять ипотеку «в цифре».

Развитие сервиса с использованием российского ВКС-решения обеспечивает возможность проводить видеоидентификацию будущего заемщика, максимально защищая всех участников сделки.

- Регулятор услышал позицию участников рынка о важности «цифровой ипотеки» для всех клиентов без ограничений и совершил ряд практических шагов в этом направлении. Уже разработан и проходит экспертизу органов исполнительной власти проект закона, который даст клиенту возможность дистанционно открывать счета эскроу, – заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в рамках ПМЭФ-2023.

Сейчас специалисты разрабатывают необходимую для этого инфраструктуру, которая будет полностью безопасна для всех участников процесса, удобна для клиентов и востребована рынком.

Пока же протестировать возможность идентификации клиентов посредством видео-конференц-связи планируется в рамках экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций. Возможность его установления требует внесения изменений в законодательство, соответствующий законопроект в настоящее время внесен на рассмотрение в Госдуму.

НАША СПРАВКА

В настоящее время дистанционное оформление ипотеки предусматривает подписание всех документов в цифровом виде усиленной квалифицированной электронной подписью. Регистрация сделок, выпуск электронных закладных и оформление страховых продуктов также проходит без посещения офиса банка, МФЦ или Росреестра. Информацию по заемщику банк получает из государственных систем.

Однако согласно законодательству, заемщикам, которые ранее не обслуживались в банке, перед дистанционным проведением ипотечной сделки в большинстве случаев требуется лично посетить его офис.