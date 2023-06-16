Составлен рейтинг популярных смартфонов среди ростовчан

Фото: пресс-служба МегаФон.

Летом 2023 года в тройку лидеров среди самых популярных смартфонов у жителей Ростова-на-Дону вошли модели компаний Honor, Realme и Xiaomi. К такому выводу пришли эксперты «МегаФона». Они проанализировали данные по продажам в салонах мобильного оператора.

Первое место и 24 процента выбора покупателей досталось смартфонам марки Honor. Самой популярной моделью стала Honor X8. На втором месте с 21 процентом «зрительских симпатий» - Realme. В этой линейке самой востребованной моделью у покупателей стал Realme C31. Тройку лидеров замыкают смартфоны от Xiaomi — их выбирают 15 процентов покупателей, а чаще всего модель Redmi 10C. Лидер 2022 года — Samsung — спустился на четвертую строчку рейтинга 2023, а ранее популярный Apple даже не вошел в пятерку.

Эксперты отмечают, что в текущем году пик продаж смартфонов пришелся на март: очевидно, его чаще всего дарили дамам в Международный женский день. Статистика показывает: в начале весны мужчины на 6 процентов чаще покупали смартфоны, нежели женщины.

— Мы расширяем сеть салонов для того, чтобы нашим абонентам было комфортно подключиться к самому быстрому интернету или купить умные гаджеты на выгодных условиях в любом городе региона, — рассказывает Алексей Барков, директор МегаФона в Ростовской области. — Например, в июне жители Ростовской области могут приобрести большинство смартфонов в рассрочку, без дополнительных условий.

О подробных условий акций можно узнать у консультантов в розничной сети мобильного оператора и Yota. С начала 2023 года открыто шесть новых салонов как в крупных городах, так и в станицах Ростовской области. Точки продаж появились в станице Ольгинской, Тарасовском районе, Таганроге, Новочеркасске, Сальске и Ростове-на-Дону.