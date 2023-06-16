Суд продлил на четыре месяца конкурсное производство по «дочке» «Кингкоула»

Следующее заседание по делу назначили на 16 октября. Фото: Иван ВИСЛОВ

Арбитражный суд Ростовской области продлил на четыре месяца, до 16 октября, конкурсное производство в отношении ОАО «Замчаловский антрацит», которое является дочерним предприятием группы компаний «Кингкоул». Информация об этом размещена в картотеке единого федерального реестра сведений о банкротстве.

— Основанием для продления срока конкурсного производства является необходимость проведения мероприятий по реализации дебиторской задолженности (право требования по субсидиарной ответственности, повторные торги назначены на 17.07.2023), — отмечено в решении арбитражного суда.

Следующее заседание по делу назначили на 16 октября. Конкурсному управляющему за три дня до этого заседания надо будет предоставить отчеты по результатам процедуры конкурсного производства и об использовании денег.

Напомним, что еще в 2017 году гендиректора «Кингкоула» суд приговорил к пяти годам лишения свободы и штрафу за невыплату двум тысячам работникам зарплаты.

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