Суд продлил на четыре месяца конкурсное производство по «дочке» «Кингкоула»

Следующее заседание по делу назначили на 16 октября.
Фото: Иван ВИСЛОВ
Арбитражный суд Ростовской области продлил на четыре месяца, до 16 октября, конкурсное производство в отношении ОАО «Замчаловский антрацит», которое является дочерним предприятием группы компаний «Кингкоул». Информация об этом размещена в картотеке единого федерального реестра сведений о банкротстве.
— Основанием для продления срока конкурсного производства является необходимость проведения мероприятий по реализации дебиторской задолженности (право требования по субсидиарной ответственности, повторные торги назначены на 17.07.2023), — отмечено в решении арбитражного суда.
Следующее заседание по делу назначили на 16 октября. Конкурсному управляющему за три дня до этого заседания надо будет предоставить отчеты по результатам процедуры конкурсного производства и об использовании денег.
Напомним, что еще в 2017 году гендиректора «Кингкоула» суд приговорил к пяти годам лишения свободы и штрафу за невыплату двум тысячам работникам зарплаты.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Хотели омолодиться: заплыв двух мужчин в чане с молоком шокировал покупателей по всей стране
В Ростовской области бывший полицейский и фермер искупались в чане с молоком, Роспотребнадзор начал проверку (подробности)