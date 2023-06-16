ГК «Доннефтестрой» отмечает старт продаж ЖК «Флора» розыгрышем IPhone 14

ЖК «Флора». Фото предоставлено пресс-службой застройщика ГК «Доннефтестрой».

«Флора» это комфортная и уникальная «жилая экосистема», расположенная в престижном месте – в трёхминутной доступности от Мега-парка. В основе концептуального подхода к развитию этого микрорайона лежит формирование современного жилого и общественного пространства, интегрированного в живописную экологически благоприятную территорию на площади 30 гектаров.

Рядом с жилым комплексом располагается парк-отель «Каньон» с тремя прудами и благоустроенной территорией для прогулок и отдыха. В непосредственной близости находятся стадион (п. Водопадный), Дворец спорта с бассейном (Аксай), Ледовая арена (Аксай), крупные торговые центры (ТЦ «Мега», «Ашан», ТЦ «Мир ремонта», «Лента»), Феодоровский храм (п. Янтарный) и Яблоневые сады. В округе есть вся необходимая инфраструктура: больницы, поликлиники, образовательные учреждения.

Внутридворовые пространства ЖК «Флора». Фото предоставлено пресс-службой застройщика ГК «Доннефтестрой».

Важное преимущество: хорошая транспортная доступность, как для автомобилистов, так и для тех, кто пользуется общественным транспортом. Для удобства жителей предусмотрен подземный паркинг и закрытый двор-парк, в которых можно будет отдохнуть всей семьёй. За безопасность на территории комплекса отвечает служба охраны и система видеонаблюдения.

В честь старта продаж квартир в микрорайоне ЖК «Флора» группа компаний «Доннефтестрой» запустила конкурс, главным призом в котором станет IPhone 14.

Для участия необходимо:

1) Подписаться на сообщество ГК «Доннефтестрой» в ВКонтакте

2) Отметить в комментариях под закрепленным постом 2-х друзей (кол-во комментариев не ограничено).

3) Написать в своем комментарии короткий слоган для ЖК «Флора».

Итоги конкурса застройщик подведет 30 июня 2023 года.

Главный приз конкурса IPhone 14. Фото предоставлено пресс-службой застройщика ГК «Доннефтестрой».

Победитель выбирается генератором случайных чисел в прямом эфире.

Офис продаж ГК «Доннефтестрой»: +7 (863) 204-61-97, 204-63-33,

What’s app: 8 (928) 270-05-05

Сайт застройщика, Телеграм, Вконтакте.

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