Профессор В.В. Высоков награжден медалью «За заслуги» от РСПП

Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест».

Председатель Совета директоров банка «Центр-инвест», профессор, д.э.н. В.В. Высоков награжден медалью «За заслуги» Российского союза промышленников и предпринимателей. Награда вручена за активное участие в реализации целей и задач Союза работодателей Ростовской области.

Банк «Центр-инвест» активно участвует в развитии бизнеса на Дону и успешно представляет результаты своей работы в программах и мероприятиях, проводимых РСПП: внедрение нефинансовой отчетности, взаимодействие с малым бизнесом, цифровую трансформацию, обучение предпринимателей.

Сотрудничество банка с Российским союзом промышленников и предпринимателей вносит значимый вклад в консолидацию усилий промышленников и предпринимателей России, направленных на улучшение деловой среды, повышение статуса российского бизнеса в стране и в мире, поддержание баланса интересов общества, власти и бизнеса.

Опыт банка был ранее представлен в ходе дискуссий во время визита Российской делегации на российско-китайский бизнес форум в Шанхае, в рамках Евразийского конгресса.

Отметим, что профессор Высоков состоит в рабочей группе предпринимателей Большой двадцатки (G20) и подготовленные им практические предложения по цифровизации ESG-трансформации были включены в итоговый документ заседания G20.