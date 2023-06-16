В Ростовской области задержали подозреваемого в убийстве бывшей супруги

Мужчине грозит от шести до пятнадцати лет лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Донецке Ростовской области правоохранители задержали 62-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве бывшей супруги. Об этом сообщили в региональной пресс-службе следкома.

Во время допроса мужчина рассказал, что дома поссорился с бывшей 63-летней супругой и забил ее до смерти. Тело он на своей машине отвез к реке Северский Донец и скинул его с обрыва в воду.

Мужчину быстро нашли и задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Убийство». По ней ему грозит от шести до пятнадцати лет лишения свободы.

Напомним, что в Ингушетии задержали 31-летнего мужчину. Его подозревают в убийстве 20-летнего парня, которое произошло в мате в Ростове на улице Мечникова.

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