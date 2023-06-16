В Ростовской области 17 июня пройдет «День багаевского огурца»

Для жителей и гостей города подготовят праздничные ярмарки. Фото: правительство Ростовской области

В станице Багаевской 17 июня пройдет «День багаевского огурца». Об этом сообщили на сайте правительства Ростовской области.

Так, с 8 часов утра гости и жители региона смогут посетить праздничные ярмарки. Гости смогут приобрести свежие овощи, фрукты, мясо, молочную и хлебобулочную продукцию от донских производителей. Торжественное открытие праздника запланировано на 10 часов.

В пресс-службе правительства уточнили, что на «Дне огурца» пройдет награждение заслуженных аграриев. Также гости праздника смогут попробовать различные блюда из овоща, отведать турецкий плов и донскую уху.

В программу мероприятий также включили концерты и выставки поделок юных мастеров.

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