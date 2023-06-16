В Ростове разыскивают 38-летнего мужчину

Последний раз Олег Ковалев выходил на связь с близкими 30 мая.Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

В Ростове-на-Дону без вести пропал 38-летний мужчина. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Последний раз Олег Ковалев выходил на связь с близкими 30 мая. С того дня мужчина не отвечает на звонки и смс. Обеспокоенные родственники пытались найти мужчину самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью в полицию и к волонтерам.

Рост пропавшего – около 170 сантиметров. У него плотное телосложение, русые волосы и карие глаза.

Во что был одет пропавший неизвестно.

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